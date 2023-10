Pronti al freddo e ai temporali? Dove colpiranno e quando

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In arrivo un ciclone atlantico: l’anticiclone africano che ci ha protetto per quasi una settimana lascerà spazio all’autunno. A partire da lunedì 9 e fino a venerdì 13, l’intero territorio italiano sarà gradualmente interessato da piogge intense,e temperature più fresche. Secondo Antonio Sano, il fondatore del sito ilmeteo.it, non ci sono più dubbi al riguardo. Durante questo periodo, l’Italia si troverà ancora sotto l’influenza dell’anticiclone estivo, garantendo un bel tempo con cieli prevalentemente sereni in gran parte delle regioni. Tuttavia, sulle coste della Liguria, dell’alta Toscana e del Veneto e Friuli Venezia Giulia, la nuvolosità potrebbe essere più presente, soprattutto al mattino. Inoltre, si verificheranno locali foschie e temporanei banchi di nebbia nelle prime ore del mattino, soprattutto sulle pianure del Triveneto. Nonostante ciò, il ...