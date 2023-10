(Di mercoledì 11 ottobre 2023)per far crescere un settore ad alto valore aggiunto, quello del, ma anche la necessità di dotarsi di capitale umano, che è cruciale per lo sviluppo di un comparto nel quale ci ...

Credo sia necessario investire in cultura per rafforzare quella cultura tecnica, quelle competenze tecnologiche che sono fondamentali per. E' necessario un cambio culturale e quindi ...

Produrre software in Italia: servono più investimenti e più formazione ... Il Sole 24 ORE

GenAI: come sta cambiando il software development - 24+ 24+

Roma, 11 ott. (askanews) - Investimenti per far crescere un settore ad alto valore aggiunto, quello del software, ma anche la necessità di dotarsi ...Google Pixel 8 Pro, il meglio di Android in un unico smartphone: display eccezionale, fotocamera rivoluzionaria e prestazioni top di gamma, il Pixel 8 Pro è super.