Processo a Mimmo Lucano | cadono le accuse più gravi | pena ridotta a un anno e mezzo dopo i 13 anni in primo grado

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)quasi tutte lea carico di, l’ex sindaco di Riace che era stato condannato ina 13e 2 mesi per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri reati. Una sentenza che la corte d’appello ora ha ribaltato, con la sola condanna dell’ex sindaco a une sei mesi, consospesa, per abuso d’ufficio. Assolti da tutte legli altri 16 imputati. La decisione sconfessa l’impianto accusatorio che aveva portato alle pesanti condanne ine alla fine di un modello di accoglienza diventato noto in tutto il mondo. Alla lettura della sentenza, accolta da un applauso,non era ...

...in appello quasi tutte le accuse per l'ex sindaco di RiaceLucano. I giudici della Corte d'appello di Reggio Calabria hanno condannato a un anno e sei mesi, con pena sospesa. Neldopo ...

Processo a Mimmo Lucano, pena ridotta a un anno e sei mesi Il Sole 24 ORE

Cadono le accuse contro Mimmo Lucano, per l’ex sindaco dell’accoglienza solo una condanna per abuso d’ufficio la Repubblica

Cadono in appello quasi tutte le accuse per l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. I giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria hanno condannato a un anno e sei mesi, con pena sospesa. Nel processo ...La Corte d’appello di Reggio Calabria ha assolto l'ex sindaco di Riace per tutti i reati più gravi. In piedi è rimasta soltanto un'accusa di abuso d'ufficio. Crolla il teorema sul gigantesco “sistema ...