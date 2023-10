Prezzo benzina in calo oggi - ma incertezza sui mercati per guerra Israele - Verde self service a 1,941 euro/litro, diesel self service a 1,912 euro/litro C’è grande incertezza sui mercati petroliferi internazionali, alle prese con le tensioni provenienti dal fronte di guerra tra Israele e Gaza. Per ora il Brent sembra ... ()

Prezzo benzina e gasolio in calo oggi - quanto costano - (Adnkronos) – Nuovo calo per i prezzi della benzina e del gasolio oggi, 9 ottobre 2023. Ma i gli eventi in Israele scuotono i mercati. Già venerdì il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati si era interrotto per la benzina ed era molto ... (forzearmatenews)