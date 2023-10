Previsioni meteo per giovedì 12 ottobre 2023

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +15°C e +30°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Nazionale AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, ma anche foschie e nubi basse sulla Liguria e delta del Po. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nubi basse in formazione lungo i medesimi settori. AL CENTRO Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di ...

... ma quella reale, è ormai quasi realtà, con il colonnello Mario Giuliacci che nelle sue...direzionata da correnti d'aria di origine polare porterà grandi novità dal punto di vista del. ...

Previsioni meteo, basta caldo anomalo: ecco quando arriverà l'autunno, con freddo (-15°) e pioggia il Resto del Carlino

Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ...#SevereWeather Hurricane #Lidia wreaks havoc in #Jalisco, Mexico. The powerful hurricane has left images of strong winds and flooding in the city. The authorities are advising the population to take ...