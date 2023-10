Prevenzione | a Montesarchio al via screening gratuiti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella giornata di oggi ho incontrato, assieme al vicesindaco Morena Cecere e agli altri sindaci del comprensorio caudino, il nuovo direttore responsabile del distretto sanitario Asl, Antonio Glorioso. Al dottor Glorioso vanno innanzitutto i miei migliori auguri di buon lavoro alla guida del nostro distretto. Sono certo che alla luce dell’altissima professionalità e dell’esperienza conquistata sul campo la sua direzione porterà ottimi risultati al distretto e dunque a un territorio strategico come l’area caudina”. Così in una nota il sindaco di, Carmelo Sandomenico. “Le premesse, con la propensione all’ascolto – aggiunge – e al confronto con le istituzioni mostrate nell’incontro di oggi sono già ottime, e naturalmente assicuro al dottor Glorioso la mia totale collaborazione per dare al territorio i migliori servizi a livello ...