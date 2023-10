Portare il cane al lavoro migliora l’umore

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ilè il miglior amico dell’uomo, recita l’adagio. E in effetti, chiunque abbia a che fare con un compagno a quattro zampe, sa quanto questo detto contenga una verità indiscutibile. Non sempre però i cani sono ben accetti. Ad esempio, nel mondo lavorativo non sono molte le aziende che permettono ai propri dipendenti e collaboratori dicon sé in ufficio il proprio amico fido. Eppure secondo una ricerca SWG commissionata dal Gruppo Mars e la presenza dei cani sul posto dicomplessivo dell’ufficio, diminuisce lo stress e che favorisce le occasioni di connessione con i colleghi, rendendo le aziende più attrattive. Solo 1 azienda su 10 accetta ilin ufficio La possibilità dicon sé in ufficio il proprio animale domestico è ...