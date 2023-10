Pioggia di fuoco su Gaza | il Papa | “Rilasciare subito gli ostaggi”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Città del Vaticano – “Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina”. Da piazza San Pietro, al termine dell’Udienza generale,Francesco alza la sua voce e chiede nuovamente che tacciano le armi in Terra Santa. Guerra Israele-Hamas:disu“È diritto di chi è attaccato di difendersi, ma sono molto preoccupato per l’assedio totale in cui vivono i palestinesi a, dove pur ci sono state molte vittime innocenti”, aggiunge il Pontefice, che tuona: “Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto tra israeliani e palestinesi ma alimentano l’odio, la violenza, la vendetta e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Il Medioriente non ha bisogno di guerra ma di pace. Una pace costruita sulla giustizia, sul ...