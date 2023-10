«Pino Insegno? Non chiude Fazio? Parla di censura | poi con Zaki…» | bordate dall’ad della Rai Sergio | l’apertura su Fedez

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È un fiume in piena l’amministratore delegatoRai Robertoche in occasione di Ceo for Life, premiazione dei migliori dirigenti impegnati nella sostenibilità, ne ha per tutti. Non è infatti un mistero lo scarso successo die del nuovo format de Il mercante in fiera, da lui condotto, che riesce a fatica a raggiungere il 2% di share. Ecco allora cheaccorre in aiuto del famoso attore e doppiatore, smentendo qualsiasi ipotesi di chiusura anticipata del programma così come suggerito da alcuni giornali: «Voglio dare una notizia: “Il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile”. Quindi non è TeleMeloni econtinua la sua attività con Il mercante in fiera». Il Ceo di viale Mazzini ha inoltre difeso il ...