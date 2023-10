PIER SILVIO BERLUSCONI | “TRASH TELEVISIVO? ESPRESSIONE CHE NON MI PIACE PER NIENTE” ECCO LE LINEE GUIDA DELLA NUOVA MEDIASET

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Per gentile concessione dell’editore, anticipiamo il contributo dell’amministratore delegatoal “Libro dei Fatti 2023” dell’agenzia di stampa AdnKronos in uscita il 21 ottobre. Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto “”, un’che a me nonper. Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente popolare. La televisione, per dirla “old style”, è un elettrodomestico. Un device che può essere acceso o spento. Quando è acceso diventa un media, come la stampa, come il web: alcuni programmi possono essere istruttivi ma non la televisione nel suo ...