Phisikk du role – La pace perduta | Kant e le mediazioni impossibili

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A ben vedere l’effetto collaterale più macroscopico di questa brutta nuova guerra poco distante dalle porte d’Europa, stavolta lato Mediterraneo, è la retrocessione del bollettino dell’altra guerra, quella che ha come teatro l’Ucraina, a titolo di coda dell’informazione quotidiana. Circostanza che rischia di produrre conseguenze su Kyiv, che ha retto botta anche in forza di una costante e solida (e inedita) capacità di stare sotto i riflettori dei media occidentali. Per il resto, che è tanto, anzi troppo, impressiona l’apertura di nuovi fuochi in territori come la striscia di Gaza, ribollenti di conflittualità mai attenuate veramente, ma non esplose in modo così letale. Gli esperti di cybersecurity, di servizi e spioni avranno tempo per dibattere e per spiegare, oltre la fantascienza dei commenti di queste ore, come mai i servizi israeliani, i più occhiuti del mondo, i più tecnologici, ...