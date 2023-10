Pgt | il Comune riscrive la funzione del commercio in città con un nuovo concetto di logistica

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Bergamo. Con ilPgt ildi Bergamoladelcon undi. Quella, in particolare, riferita all’ultimo miglio e quella con unadi carattere prettamente commerciale che imporranno due nuove regole, il rispetto dei 250 metri quadri e 10mila metri quadri, volte a garantire un indirizzo politico capace di avvicinare il tema delanche a quelli della mobilità e del consumo di suolo. Strategie combinate dunque che mirano a ridisegnare laanche nei termini dei servizi dediti alla vendita ma non dimenticando la visione complessiva che si vuole dare al centro urbano. Il che equivale a dire che la volontà dell’amministrazione, per ...