Petrolio in aumento | wti +0 | 29% a 86 | 22 dollari al barile

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Avvio di giornata in rialzo per il: il wti è a quota 86,22o al(+0,29%), il brent a 87,93(+0,32%). . 11 ottobre 2023

Curiosità: Il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia", e oleum "olio", cioè "olio di roccia") è una miscela liquida di vari idrocarburi, in prevalenza alcani, che si trova in giacimenti negli strati superiori della crosta terrestre, ed è una fonte primaria energetica della modernità.

Inizio di giornata positivo per i prezzi del petrolio: WTI a 86,22 dollari al barile (+0,29%) e Brent a 87,93 dollari (+0,32%).