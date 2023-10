Petitto | Brand Campania | Ecco gli atti che smentiscono De Luca | invierò tutto alla Corte dei Conti

... che la Regione Campania non ha alcun interesse a lavorare alCampania per i nostri vini, dovrà comunque spiegare lo spreco di 65mila euro". Così il consigliere regionale Livio, ...

Petitto, Brand Campania: “Ecco gli atti che smentiscono De Luca ... Canale 58

Doc Campania, la risposta della Scuola enologica “De Sanctis ... Orticalab

“Se è vero, come ha promesso pubblicamente il Governatore De Luca pubblicamente, che la Regione Campania non ha alcun interesse a lavorare al Brand Campania per i nostri vini, dovrà comunque spiegare ...Independent management consulting is growing, gaining respect, and delivering strong outcomes for SMB and enterprise global clients. And Catalant is among the best.