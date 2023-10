Peterson | “Musah? Non mi aspettavo avesse tanta tecnica e personalità”

...CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA MAIGNAN Mike(...Nikola (Lecce) MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale) MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina)...

Peterson: “Musah Non mi aspettavo avesse tanta tecnica e ... Pianeta Milan

Peterson: "Musah e Pulisic, mea culpa. Così porterei il Milan negli ... Radio Rossonera

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Il proprietario ha le carte per vincere, come ha già dimostrato. i due nazionali hanno dato un contributo importante in questa ottima partenza: fanno squadra e portano mentalità vincente ...