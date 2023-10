Pescivendola” | non si trattiene più | Ilary Blasi finisce nella lite | È vergognoso

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Scoppia ladopo chesi è presentata a tutti proprio così, non sono mancati gli insulti gratuiti. La situazione è vergognosa. Nonostante sia passato un anno dall’annuncio della separazione con Francesco Totti, larimane sempre al centro dell’opinione pubblica e gli animi non si sono pacati. Lo dimostra l’ultima disastrosa, avvenuta proprio pochi giorni fa. Dopo la separazione, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è rifatta una vita con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che ha rapito il suo cuore e le ha fatto tornare il sorriso durante un periodo davvero complicato per. Le cose tra i due procedono a gonfie vele e niente li sembra scalfire, eppure il grande pubblico continua ad associare il nome dia ...