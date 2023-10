Per la Sanità spendiamo la metà di Berlino e un terzo di Parigi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il gap della spesa sanitaria pro capite con la media dei Paesi europei dell’area Ocse è di 829 euro, e per l’anno 2022 corrisponde ad un gap di quasi 48,8 miliardi di euro. Questo dato è in linea con l’entità del definanziamento pubblico per la. Abbiamo 6 infermieri e 2 medici per mille abitanti ogni mille abitanti A evidenziarlo è il sesto rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio sanitario nazionale. Questo vuol dire che la spesa media pubblica per cittadino in Italia è circa ladi quella tedesca ed inferiore di una quella francese. Questo si traduce anche in meno risorse per il personale, tanto che in Italia ci sono solo 6 infermieri e 2 medici per mille abitanti. Da parte sua, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, punta il dito sulla responsabilità delle Regioni che non spendono quanto messo a ...