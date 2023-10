Per DALLE-E 3 e per l’AI in generale le donne queer non esistono

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Vuoi scoprire quali sono i bias della società odierna? Prova a chiedere a DALL-E 3 di generare contenuti che vedano, per esempio, uomini e/uomini e uomini/baciarsi per le strade di Parigi. L’articolo parte con questa provocazione per portare alla luce una questione importante già ampiamente ribadita in passato sia da questa testata che da tante altre e da esperti nel mondo ma che, nonostante il tempo passi, sembra non essere risolvibile: quella dei bias DALL-E. Partiamo da un presupposto: moltissime persone nel mondo – come si vede su 4chan o su Reddit, come spiegano i giornalisti stessi che fanno tentativi per capirne il funzionamento – testano le tecnologie AI non appena vengono rilasciate. DALL-E 3 non fa eccezione. Quello che sta accadendo è che, emergendo sempre più contenuti di dubbio gusto e offensivi ...