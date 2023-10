Per Conte non è applicabile il Decreto crescita Cronache di spogliatoio

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pernon èil, riveladi. e lo fa pochi minuti prima che Antonioannunci su Instagram che non verrà a Napoli, resterà al fianco della sua famiglia. Antonioviveva in albergo a Londra e ha sempre mantenuto la residenza a Torino. Per questo motivo non èile ADL potrebbe dover pagare un lordo più alto per acntarlo. A Luis Enrique era pronto a offrire 12 milioni: l’aspetto economico non sarà lo scoglio.deve accettare le condizioni tecniche e di progetto. Antonioviveva in albergo a Londra e ha sempre mantenuto la residenza a Torino. Per ...