Per chi continua a sognare Beckham | i segreti dell’uomo dietro il calciatore

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Sognando” non è solo un film, è uno stato d’animo. Se è vero che esiste un “prima” e un “dopo” Davidnel mondo del calcio, lo stesso si può dire per i nostri cuori, inevitabilmente catturati dal carattere misterioso dell’ex. Un’icona rimasta per lungo tempo avvolta in un alone di sacro mistero: bellissimo e intoccabile. Ora, dopo l’uscita di, la docuserie sulla sua vita, tutti i più nascostisono venuti alla luce. Il regista, Fisher Stevens, si serve di uno sguardo intimo dall’interno della vita e soprattutto nella mente dell’ex Spice boy, testimone e protagonista di un cambiamento radicale nel mondo del calcio. Le stranezze, le difficoltà della vita privata, le debolezze di un uomo che sembra senza paura in ogni situazione, sono venute a galla. La verità è ...