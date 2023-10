Pavard | “Se Giroud ha provato a portarmi al Milan? Vi dico che …”

Inter-Milan - il derby è già caldo a Clairefontaine : 2 vs 2 Thuram-Pavard e Theo-Giroud - non si parla d'altro

...da vivere peralla prima stagione in Italia: ' L e rivali non mancano: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Fiorentina. Ma la stagione è lunga. Anche per questo non ho esagerato troppo cone ...

Inter, Pavard: "Giroud portiere Speravo che il Genoa alla fine segnasse. Lui e Theo sono amici, ma... Milan News

Pavard: “Giroud portiere Speravo che il Genoa alla fine segnasse” Il Milanista

Pavard: «Io vicino al Milan Giroud mi parlava dell’Italia e…». Le parole del difensore francese su Inter, Milan e connazionali Nella lunga intervista sulle colonne della… Leggi ...Benjamin Pavard sembra essere già pienamente a suo agio nella nuova realtà dell' Inter. Il difensore francese, titolare in 3 delle ultime 4 di campionato e in entrambe le sfide di Champions League, si ...