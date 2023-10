Paura al Tg1 | esplosione in diretta | la reazione dell' inviato | VIDEO

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le sirene, il razzo che arriva, la linea che si interrompe. Attimi didurante il collegamento al Tg1 con l'Matteo Alviti, che si è dovuto immediatamente interrompere dopo l'di un razzo vicinissimo alla sua postazione. Dopo alcuni minuti il giornalista, che ha dovuto interrompere il collegamento, è riuscito a rimettersi in contatto con la redazione. Nell'occasione ha spiegato anche cosa successo poco prima, quando alcuni razzi del massiccio attacco di Hamas ad Ashkelon erano caduti vicino alla loro auto, nei pressi'hotel Regina colpito dai missili. Alviti, l'operatore Maurizio Calaiò e la producer Sahara Dirbas sono riusciti a metterrsi in salvo: "Altri dieci secondi e sarei morto", ha detto il giornalista. Il drammatico momento in cui il nostroMatteo Alviti ...

Curiosità: Il TG1 è il telegiornale di Rai 1: viene trasmesso dal Centro di produzione Rai Biagio Agnes di Saxa Rubra a Roma. L'attuale direttore della testata è Gian Marco Chiocci.

