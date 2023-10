Patrick Zaki non sarà ospite di “Che tempo che fa” | Fazio spiega il perché VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pubblicato il 11 Ottobre, 2023nonpiùdella puntata di apertura di Cheche fa, in onda domenica prossima sul Nove, come in precedenza annunciato.Lo confermano Warner Bros-Discovery e lo stesso Fabiodopo l’annuncio dato al Corriere della Sera in edicola. “Siccome è scoppiata la guerra in Israele ho cambiato la prima puntata, sto facendo una puntata ovviamente su Israele e Palestina e ho chiesto la cortesia a Elisabetta Sgarbi di spostare di una o due settimane il libro di”,ora. “Non aveva senso non trattare l’attualità, visto quello che è successo e parlare di una cosa che è rinviabile di otto-dieci giorni. Tutto qua, siamo già d’accordo così”, aggiunge. Che lo ...