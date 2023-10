Patrick Zaki al Tg1 | «Il conflitto tra Hamas e Israele è una conseguenza delle politiche di Netanyahu»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «La situazione che stiamo vivendo è unadell’attuale governo israeliano, non è sorprendente. Io sono contrario a ogni violenza contro civili innocenti, comprese quelle contro i palestinesi». Intervistato dal Tg1,ribadisce la sua posizione sultra, dopo l’attacco a sorpresa di sabato 7 ottobre dei miliziani oltre i confini della Striscia di Gaza. L’attivista egiziano, ritornato in Italia a luglio, aveva definito sui social il premier israelianoserial killer per quanto sta accadendo in, spiegando poi di non solidarizzare con. «Sono prima di tutto un difensore dei diritti umani», ha scandito ...