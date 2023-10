Patrick Zaki a Che Tempo che Fa | Fazio ci ripensa

non sarà più ospite della puntata di apertura di Che tempo che fa, in onda domenica prossima sul Nove, come in precedenza annunciato.

Fabio Fazio conferma: "Ho cambiato la prima puntata, focus su Israele e Palestina. Spostiamo di una o due settimane il suo libro" ...La prima puntata del "nuovo" Che tempo che fa sul Nove cancella l'intervento del ricercatore egiziano dopo i suoi insulti a Israele e le sue parole molto ambigue su Hamas ...