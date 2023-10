Passava informazioni alla Cina Un sottufficiale della Marina Usa confessa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Unstatunitense si è dichiarato colpevole di aver vendutoclassificate ad un agente del governo cinese, in cambio di denaro. Il dipartimentoGiustizia ha annunciato in una nota che Wenheng Zhao, 26 anni, si è dichiarato colpevole di cospirazione. L’uomo, chiamato anche Thomas, impiegato presso la base navale di Ventura a Port Hueneme, in California, ha raccolto e vendutomilitari secretate a un funzionario dell’intelligence cinese. Il militare ha ammesso di avere ricevuto quasi 15.000 dollari tra agosto del 2021 e maggio del 2023, in almeno 14 diverse occasioni. In cambio dei pagamenti, Zhao ha vendutorelative alle infrastrutture militari,sicurezza navali e alle tattiche di ...