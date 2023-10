Passare la pensione in un paradiso tropicale | più facile del previsto

Leggi su veronaeconomia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Purtroppo è un fatto innegabile: anche per i pensionati il costo della vita sta diventando sempre più alto, non a caso leggiamo sempre più spesso notizie come quella, pubblicata su Leggo , della coppia che ha deciso dila vecchiaia su navi da crociera perché, a detta loro, la spesa sarebbe inferiore a quella della vita sulla terra ferma. Non tutti, però, sono pronti a ...