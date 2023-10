Parma | laurea ad honorem per Carlo Ancelotti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tutto pronto all’Università di, dove nelle prossime orericeverà laadin Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. La proposta era stata formulata dall’Ateneo emiliano e poi approvata dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Per quanto riguarda le motivazioni, adsi riconoscono la capacità di unire il profilo professionale con quello umano, oltre alla figura di atleta e sportivo con pochi eguali per quello che riguarda i trofei e i riconoscimenti ricevuti. Il tutto senza mai smettere di cercare miglioramenti e nuovi successi. SportFace.

È in programma per giovedì 19 ottobre, a partire dalle 9.45, all'Auditorium Paganini di Parma, la XXIII edizione del Convegno dell'Osservatorio Fedeltà del Dipartimento di Scienze Economiche e ...