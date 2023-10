Parco Danilo Boschi. Via ai lavori per farne la ‘cittadella dello sport‘

Curiosità: Gardaland Park è un parco divertimenti italiano situato in località Ronchi tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona. Il parco è adiacente al lago di Garda, non si affaccia direttamente su di esso ma è visibile dalle attrazioni più alte, ed è attraversato dal torrente naturale Dugale, affluente del Garda. Coprendo al 2015 una superficie di 445 000 metri quadrati, Gardaland è la seconda attrazione turistica italiana in assoluto per numero di biglietti venduti, superata solo dal Colosseo di Roma. Secondo i dati della Themed Entertainment Association del 2022, è il sesto parco europeo per numero di visitatori, registrando 2 950 000 visite durante la stagione 2022; un dato in crescita rispetto al periodo pre-COVID-19 e un aumento significativo rispetto al 2021, anno in cui se ne registrarono 2 200 000. Nel giugno 2005 venne inoltre posizionato al quinto posto dalla rivista Forbes nella classifica dei dieci parchi di divertimento del mondo con il miglior fatturato.