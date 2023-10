Papa Francesco | Israele ha diritto di difendersi

Leggi su today

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "Èdi chi è attaccato di, ma sono molto preoccupato per l'assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza, dove pure ci sono state molte vittime innocenti". Lo ha detto: "Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al confitto tra...