Papa Francesco | Gli ostaggi israeliani siano subito rilasciati | Israele | Priorità eliminare capi Hamas | più attacchi

Papa Francesco telefona al parroco di Gaza - CITTÀ DEL VATICANO – “Ieri ho parlato con Papa Francesco che mi ha manifestato la sua vicinanza e la sua preghiera per tutta la comunità ecclesiale di Gaza e per tutti i parrocchiani e abitanti”. A rivelarlo al Sir è il parroco di Gaza , padre ... (lopinionista)

Preoccupazione e dolore per le vittime. Un appello perché gli ostaggi vengano rilasciati, ma anche l'invito a non aggiungere dolore e morte con un assedio totale a Gaza., al termine dell'udienza spiega che continua 'a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. Tante persone uccise, altre ferite. Prego per quelle ...

Città del Vaticano, 11 ott. (askanews) – Appello di Papa Francesco perchè gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas vengano liberati. Un appello giunto al termine dell’udienza generale in Piazza San ...Papa Francesco lancia un angosciato appello e si rivolge ai terroristi di Hamas: «liberate subito gli ostaggi». E ancora: «Israele ha diritto a difendersi ...