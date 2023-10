Paolo Stella provinato e scartato dal GF? Lui ammette | “Ho incontrato gli autori”

Curiosità: Paolo Stella (Milano, 12 marzo 1978) è un attore e scrittore italiano.

BOOM! Grande Fratello dice ‘no’ a Paolo Stella come concorrente DavideMaggio.it

Grande Fratello, Paolo Stella "scartato": lui replica e sbotta Gossip e TV

Oroscopo e previsioni di Paolo Fox 12 Ottobre, tutte le novità in amore lavoro e salute per i segni. Scopri i dettagli.Oroscopo e previsioni di Branko e Paolo Fox 11 Ottobre, tutte le novità in amore lavoro e salute per i segni. Scopri i dettagli.