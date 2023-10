Paolo Crepet su Elodie | “Se arrivi a mostrarti nuda è la fine”

Alcune scuole milanesi sono finite sotto i riflettori a seguito di manifestazioni pro - Hamas da parte degli studenti. Lo psichiatraha espresso il suo disagio durante una puntata de L'Aria che tira su La 7, definendo la situazione come 'imbarazzante', sottolineando l'ironia di giovani che non lottano per la libertà, ...

Collettivi che inneggiano ad Hamas, lo psicoterapeuta Paolo Crepet: "Sono pieno di dubbi, lo scenario è imbarazzante" La7

Studenti inneggiano ad Hamas, Crepet: “Scenario imbarazzante, mi fa impressione che un ragazzo non sia a favore della libertà” Orizzonte Scuola

Lo psichiatra Paolo Crepet, ritiene che l'arte di arrangiarsi sia foriera di insegnamenti, soprattutto per i più giovani.Alcune scuole milanesi sono finite sotto i riflettori a seguito di manifestazioni pro-Hamas da parte degli studenti.