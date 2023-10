Palestrina. Lo chef Maurizio Ponzo e la moglie Alessandra Corradi morti in un frontale a Carchitti la notte scorsa. Gravi i figli

Frontale a, famiglia distrutta: muoiono loMaurizio Ponzo e la moglie Alessandra Corradi, gravi i figli di sei e nove anni. Nell'altra auto due persone ubriache di Marco Carta, ...

Palestrina, morti lo chef Ponzo e la moglie Corradi ilmessaggero.it

Maurizio Ponzo, lo chef e la moglie morti nell'incidente di Palestrina: i figli di 5 e 10 anni rimasti senza m ilmessaggero.it

C’è speranza per i figli dello chef Maurizio Ponzo, morto con la propria moglie Alessandra Corradi in un terribile incidente automobilistico nella zona di Palestrina. Nelle ultime ore, i bambini avreb ...Dopo il dolore e la rabbia per l'assurdo incidente stradale di Carchitti, in cui hanno perso la vita Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, di 37 anni, ora tutta la città segue con ansia ...