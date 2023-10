Palermo | ' C' è un uomo armato' | panico all' università | Polizia alla ricerca di un uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott. (Adnkronos) - Momenti di paura questa mattina, nei pressi della cittadella universitaria di. Una ragazza ha chiamato laper denunciare la presenza di undi fucile", seduto davantistazione Palazzo Reale-Orleans, a due passi da viale delle Scienze. Immediatamente sono arrivate diverse pattuglie dellache hanno circondato la zona. Si tratta di un, che come risulta all'Adnkronos, è un volto conosciuto per le forze dell'ordine. Sul posto anche un elicotteri. Uno studente ha anche scattato una foto all'che cammina con quello che sembra un fucile artigianale tra le braccia, a due passi da viale delle Scienze. Sono in corso ...