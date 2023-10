Paige Spiranac fuori controllo | Selvaggia e svestita | anteprima da urlo

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)senza freni sui social. La foto postata comedel suo calendario ha infiammato Instagram e i suoi follower. C’era una volta, neanche troppo tempo fa per la verità, una splendida bionda dalle curve mozzafiato che giocava a golf e che dispensava al mondo intero consigli e lezioni gratis sul suo sport del cuore. Quella ragazza c’è ancora e il golf lo ama ancora con tutto il suo cuore. Solo che, adesso, è una star di fama internazionale. InstagramLa lei in questione è, che un tempo giocava tra i professionisti. Ora non è solo un personaggio molto popolare sui social network, ma un’influencer a tutti gli effetti. L’influencer numero 1 del golf, per la precisione. Vanta un numero di follower impressionante, la bellissima istruttrice ed ex giocatrice ...