Padova | primario indagato per violenza sessuale aggravata | le avances e i gesti «inequivocabili» alla collega

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sarà la giudice per le udienze preliminari del tribunale di Verona Livia Magri a decidere se rinviare a giudizio o archiviare le accuse nei confronti di un medico,nell’ospedale di Schiavonia, nelno, per. A denunciarlo è stata una suae sottoposta, dottoressa nella stessa struttura in servizio all’Usl 6 Euganea. La donna ha accusato il suo superiore diverbali e di approcci fisici,che l’hanno profondamente delusa e turbata e che l’hanno spinta a segnalare ilanchedirezione della struttura sanitaria in cui i due lavorano. È stato quindi avviato un procedimento disciplinare nei confronti del medico, subito ...