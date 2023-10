Pacto de silencio – Oscuri segreti 2 si farà? News seconda stagione

Leggi su latuafonte

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ci saràde2? Questa la domanda che gli abbonati di Netflix si pongono sulla nuova serie TV messicana, approdata nel catalogo in streaming l’11 ottobre 2023. La trama ruota intorno a un’influencer che sta cercando la madre che l’ha abbandonata quando era una neonata. Il suo scopo non è quello di riabbracciarla, bensì di vendicarsi. In tutto sono 18 gli episodi che compongono questa primadella serie diretta da Carlos Villegas e Mauricio Corredor. L’attrice che interpreta la protagonista Brenda è Camila Valero. Ma vediamo ora insieme cosa si sa sulla2.de, trama: di cosa parla Leggi anche: Awareness come finisce: spiegazione finale ...