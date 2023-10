Ozmo firma Sophia | conoscenza e saggezza contro le mafie

Leggi su funweek

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un’opera d’arte pubblica impressa sulle mura dell’IIS Enzo Ferrari di Roma, sede operativa dell’associazione daSud e del suo progetto educativo ÀP-Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti, che raffigura ““, simbolo di, che viene interpretata e rappresentata sotto forma di dea che si eleva a invito a lottare per la giustizia, la trasparenza e il diritto a un futuro migliore. Arla è l’artista di fama internazionale, che questa mattina l’ha inaugurata negli spazi di Via Contardo Ferrini 83 a Cinecittà-Don Bosco, insieme alla scuola e all’associazione daSud. «Il murale – ha dichiarato l’artista – aspira a riflettere la complessità e la profondità degli obiettivi sia della scuola sia di daSud, associazione nota per il suo impegno nel contrasto socio-culturale ...