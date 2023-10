(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L'di, nel sud di Israele, non lontano dalla Striscia di Gaza è statodal lancio didi. Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza haunnella città ...

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Ospedale di Ashkelon colpito dai razzi. Hamas annuncia il lancio di missili su Israele - sirene a Tel Aviv

Israele : "Attacchi non saranno chirurgici" | Razzi da Gaza verso Tel Aviv - colpito l'ospedale di Ashkelon | Nella Striscia tagliata l'...

L'di, nel sud di Israele, non lontano dalla Striscia di Gaza è stato colpito dal lancio di razzi di Hamas. Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza ha colpito unnella città ...

Ospedale di Ashkelon colpito dai razzi di Hamas Agenzia ANSA

La Striscia di Gaza senza elettricità, l'aviazione israeliana: colpiamo su "scala senza precedenti" - Un razzo proveniente da Gaza ha colpito un ospedale ad Ashkelon - Un razzo proveniente da Gaza ha colpito un ospedale ad Ashkelon RaiNews

L’unica centrale elettrica della Striscia, a seguito del blocco deciso da Israele, è ora fuori uso per mancanza di carburante - Le forze dello Stato ebraico si apprestano a invadere l’area per sgomina ...L'ospedale di Ashkelon, nel sud di Israele, non lontano dalla Striscia di Gaza è stato colpito dal lancio di razzi di Hamas. Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza ha colpito un ospedale nella città ...