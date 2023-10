Osimhen | «Quando sono venuto a Napoli | mi dicevano che non avrei segnato 4 gol Gli rispondevo | “conosci  le mie abilità?”»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’attaccante del, Victor, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Korty Eo. «La fama non significa niente per me, non è importante. Citante persone famose che però hanno il conto in rosso. Non è facile mostrare amore nel mondo in cui viviamo, quindila gente viene da me e mi dimostra amore per me è un privilegio. Bisogna essere umili nella vita. Sul suo passato: «Potevo solo immaginare di diventare un calciatore professionistaero per strada da piccolo. La situazione della mia famiglia era difficile,andavo a vendere i giornali e l’acqua per strada per aiutarli in qualche modo. A volte a casa ci mancava la luce, avevo un amico qui a Lagos che mi dava il cibo per poter mangiare. All’epoca mangiavamo indomie e pane. Mi piace Lagos, ...