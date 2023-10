Orsini | lo sfogo | “La mia carriera distrutta | in Italia non ho futuro”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – "La miaaccademica è stata letteralmente". E' lodel professor Alessandrodopo la partecipazione ieri a E' sempre Carta bianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. "Vorrei rispondere a coloro che dicono che avrei detto le cose che ho detto sull'Ucraina e la Palestina per avere un ritorno personale invocando il mio licenziamento", esordisceche ieri ha analizzato il conflitto tra Israele e Hamas. Nell'ultimo anno e mezzo, l'accademico è stato al centro delle polemiche per le sue analisi relative al conflitto tra Ucraina e Russia. "Per avere rivelato i risultati delle mie ricerche accademiche su questi temi drammatici, la miaaccademica è stata letteralmente. In ...