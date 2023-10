Orsi | “Meret dovrebbe lasciare Napoli | l’ambiente non lo ha mai sostenuto”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nando, ex portiere della Lazio e opinionista Sky, si è soffermato sul momento attuale dele su Alex. L’ex portiere della Lazio e opinionista Sky, Nando, è intervenuto in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte dove, oltre a discutere del futuro deldi Rudi Garcia, ha lanciato un messaggio ad Alex, sottolineando le difficoltà che il portiere sta affrontando nell’attuale contesto napoletano. “Credo che ilsia in un momento in cui si può ancora recuperare tanto. L’importante è che ci sia unità d’intenti, una decisione; l’importante è che qualcuno faccia un passo indietro o in avanti, ma non so cosa deciderà De Laurentiis, Il presidente ieri ha pronunciato parole forti, che danno un indirizzo e quindi deve decidere ...

