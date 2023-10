Orsato | «Zanetti | meraviglia di capitano! Esempio di educazione»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)non ha dubbi su Javier, storico capitano e oggi vicepresidente dell’Inter.di correttezza ed? Danieledefinisce Javier“quelladi capitano”: «Conosco anche giocatori che in campo sono una cosa e fuori dal campo un’altra, tosti in partita, simpaticissimi e alla mano nella vita di tutti i giorni. De Rossi era uno che ti dava del filo da torcere, ma se lo incontravi fuori e ci facevi due chiacchiere scoprivi un ragazzo diverso… I calciatori di oggi sono più facili da dirigere. L’Inter di Mou, quella del triplete, aveva Cambiasso, Stankovic e quelladi capitano».? Riferimento per: «Vado nelle scuole a ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Internazionale Milano nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.

Orsato al Corsport: “Mancano dei nuovi Zanetti” Tutto Juve

L'apertura del Corriere dello Sport: "'De Laurentiis chiama Conte: 'Prenditi il Napoli'" TUTTO mercato WEB

L'arbitro Daniele Orsato si è concesso ad un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche di José Mourinho ...La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi naziona ...