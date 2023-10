Orsato | «Non avverto la necessità di mettere un ex calciatore al Var»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’arbitro Danieleha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo, il Corriere dello Sport. Ad intervistarlo il direttore Zazzaroni che dopo Mourinho si concede un’altra intervista di alto profilo.si gioca il titolo di miglior arbitro italiano insieme al collega Doveri. Esempio di correttezza in campo erano Zanetti, Maldini e, per quanto sorprendente, anche Totti: «Vado nelle scuole a insegnare educazione alle regole e proto sempre l’esempio di Zanetti. Che mi diceva “, non si preoccupi, anche se ha sbagliato, vada avanti per la sua strada”. Ma anche Paolo Maldini e Totti». Sulle decisioni discutibili al Var: «Prima Rizzoli e poi Rocchi hanno pigiato molto su questo tasto e oggi ci sono giovani al video che non guardano al nome, alla carriera, intervengono e basta. Il protocollo noi possiamo e dobbiamo soltanto ...