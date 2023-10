Orrore in chiesa | entrano e comincia lo choc Le telecamere di sorveglianza riprendono tutto

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)nelladella Madonna del Carmine a Noci, in provincia di Bari. Ledi videohanno ripreso un gruppo di ragazzi all’interno della struttura. Scene indegne che hanno sollevato la reazione di un’intera città che ora chiede una risposta adeguata da parte di famiglie, scuola e istituzioni. La denuncia è arrivata dal priore della Confraternita di Maria Ss. Addolorata, custode e responsabile delladel Carmine. >“Ragazzi, stiamo insieme”. Amici 23, scatta il bacio e poi l’annuncio della coppia. Nel cast si festeggia Parole durissime che hanno generato quasi duecento commenti: “Spero che ciò non rimanga impunito, non sanno più i giovani con cosa divertirsi, questo tutta colpa di noi genitori che gli permettiamo di fare ogni cosa. E questi sono i risultati. Mi ...

La commissione della Conferenza episcopale argentina ha invitato le comunità ecclesiali, tutti i credenti e le persone di buona volontà a "rinnovare le loro preghiere affinché l'delle armi ...

Conflitto in Medio Oriente, parola alle chiese Riforma.it

Dirigente fa rimuovere all'improvviso i crocifissi a scuola: "Non siamo in chiesa". I docenti le inviano una lettera di protesta - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Michelle Hunziker è (anche) una donna di chiesa, che ha ritrovato la fede. Gli scatti in esclusiva di Diva e Donna mostrano la conduttrice televisiva in un momento di preghiera, di ...La guerra che è iniziata sabato 7 ottobre a partire da Gaza, con l'attacco di Hamas agli israeliani, come tutti sappiamo è in corso da almeno 75 anni, ma da sabato scorso c’è purtroppo qualcosa di nuo ...