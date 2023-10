Orio | meno emissioni ed energia green | Sacbo illustra il suo piano alla fiera di Monaco

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)la Serio.è intervenuta24esima edizione di Inter Airport Europe, il Salone Internazionale delle Attrezzature, Tecnologie e Servizi Aeroportuali, che si svolge adi Baviera, all’interno della sessione dedicatasostenibilità del trasporto aereo. L’intervento, condotto in collaborazione con la società To70 Italia, ha riguardato le Roadmap sulla sostenibilità degli aeroporti, permettendo di rappresentare il caso di studio di Milan Bergamo Airport. In particolare, sono statiti i criteri utilizzati per la definizione degli obiettivi di riduzione delledi CO2, implementazione di iniziative(produzione difotovoltaica, riconversione elettrica dei mezzi di servizio su gomma), e ...