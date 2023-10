Ora la manovra è pronta alla sfida del rating e dei mercati

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ladi Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti prende corpo e vita. Il calendario è molto serrato: dopo aver ottenuto l’approvazioneCamera (224 sì) della Nota di aggiornamento al Def, che porta in dote uno scostamento di bilancio del 4,3% (su per giù 15 miliardi) interamente o quasi pilotato sul taglio del cuneo fiscale nel 2024, il prossimo lunedì la finanziaria approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri per il varo e il successivo invio a Bruxelles per una prima valutazione. Ma non prima di essere stata illustrata nel fine settimana, si apprende, ai sindacati. Di sicuro, il mantra rimane la prudenza. Isono sempre in agguato, pronti a far pagare caro a Roma il deficit al 5,2% nel 2023 e lo scostamento per il 2024. Inoltre c’è lo spettro di un Patto di stabilità che volenti o nolenti imbriglierà parte della ...