OnePlus 12 | trapelate le specifiche fotocamera con periscopio da 64MP

Le specifiche dello smartphone12 sono giànegli scorsi mesi, a partire dalla presenza di un teleobiettivo da 64 MP con OIS , che dovrebbe essere molto simile a quello utilizzato sull'OPPO Reno 10 Pro+. Questo ...

Ecco il design di OPPO Find N3 e OnePlus Open: non passeranno inosservati TuttoAndroid.net

OnePlus Open - le immagini in anteprima svelano il design dello smartphone pieghevole PuntoCellulare.it

Il OnePlus Open presto non avrà più segreti per nessuno, almeno esteticamente, dal momento che l'azienda ha diffuso in rete le ...Oppo si sta preparando a lanciare il pieghevole Find N3, e già online sono trapelate le prime immagini. Non in via ufficiale, chiaramente: si tratta di render trapelati e una foto scattata (forse di n ...