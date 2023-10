Omicidio Willy | pena fratelli Bianchi ridotta da ergastolo a 24 anni | l' attenuante | Non iniziarono loro la lite

Omicidio Willy - sconto di pena per i fratelli Bianchi : 'Non iniziarono loro la lite'

Omicidio Willy Monteiro - pena ridotta per i fratelli Bianchi : perché non è stato confermato l’ergastolo

Sono destinate a far discutere le motivazioni della sentenza che ha tolto l'ergastolo ai fratelli Bianchi per l'diMonteiro Duarte avvenuto il 6 settembre 2020 . " Non si può non considerare che i fratelli Bianchi sono del tutto estranei al contrasto iniziale che ha poi provocato la violenta ...

Omicidio Willy Duarte, le motivazioni della sentenza di condanna dei fratelli Bianchi TGCOM

Omicidio Willy, pena ridotta per i fratelli Bianchi: Non cominciarono loro Sky Tg24

Anche tutti gli altri affiliati lo riconoscevano come capo. È l’unica persona che può prendere decisioni su droga, estorsioni e omicidi… Liguori era l’unica persona in grado di insistere-obbligarmi a ...Marco e Gabriele Bianchi, arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, non passeranno il resto della loro vita in carcere: la condanna è di 24 anni. Lo hanno spiegato i giudici della Corte ...